Clamoroso Juventus, sta per saltare l'affare Schick

TORINO - La Juventus è sul punto di rinunciare a Patrik Schick. Questo il responso che emergerebbe dopo l'incontro con la Sampdoria e il supplemento di visite mediche a cui è stato sottoposto l'attaccante ceco. Sono attese a breve conferme ufficiali, ma il club di Torino sembra non sentirsi sicuro dopo i problemi cardiaci riscontrati al giocatore.

FERRERO: «L'ARITMIA DI SCHICK? UNA FARSA»

«E’ una farsa. Non è sano, è sanissimo, quello che gli hanno trovato equivale a un raffreddore, se la Juventus vuole tirarsi indietro lo vendiamo a quattro club che sono pronti a comprarlo», aveva commentato il presidente della Samp Massimo Ferrero. Il club blucerchiato potrebbe rivenderlo a un prezzo superiore ai 30 milioni pattuiti con i bianconeri, visto che il 30 giugno scorso è scaduto il termine per esercitare la clausola rescissoria (che in realtà era di 25).

LA SORELLA KRISTYNA FA IL PIENO DI LIKE - FOTO