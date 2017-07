Roma: Mahrez, trattativa caldissima. Il Leicester chiede più di 30 milioni

YPSILANTI - Una scena divertente aiuta a capire la situazione. Durante la conferenza stampa di vigilia di Roma-Psg, un cronista algerino ha chiesto un giudizio tecnico su Mahrez a Di Francesco e Gonalons. Di Francesco ha lasciato il compito al giocatore scherzando in un improvvisato italo-francese: «Mi raccomando, rispondi tu ma vaguement, vagamente... ». Per non fare danni: la trattativa è caldissima. Gonalons naturalmente che sarebbe un grande colpo.

DEFREL È DELLA ROMA

IL QUADRO - A Trigoria, e in America, si respira ottimismo sul buon esito dell'affare. Perché Monchi ha già l'accordo con Mahrez. Si sussurra di un contratto quadriennale da circa 3 milioni più i bonus facili, una cifra non molto diversa dal netto garantito a Leicester. Mahrez ha detto sì alla Roma perché vuole giocare la Champions League. Manca però l'intesa tra i club come in qualche modo conferma l'allenatore Shakespeare dall'altra parte del mondo, a Hong Kong: «Conosciamo la volontà di Mahrez ma finché non arriva un'offerta vera, è inutile parlare di un trasferimento». Il senso è che finora le avances della Roma non sono state giudicate sufficienti. Per chiudere la trattativa Monchi dovrà verosimilmente arrampicarsi oltre quota 30 milioni. Che poi era il tetto inizialmente stanziato per il sostituto di Momo Salah. Tanti soldi: mai Pallotta ha pagato così tanto un calciatore.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport