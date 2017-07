Calciomercato Lazio, spunta Remy del Chelsea

AURONZO - Il Rubin ha respinto la Lazio: «Azmoun resta con noi». La notizia è rimbalzata ieri, l’attaccante iraniano è incedibile. La Lazio ci ha provato, il tentativo è andato a vuoto. Non è una questione di soldi, è una questione tecnica. Il Rubin punta su Azmoun, non ha bisogno di vendere, è una società ricca. Lotito e Tare hanno messo sul piatto 15 milioni più 3 di bonus per raggiungere quota 18 milioni e far vacillare i russi. Per costringere il Rubin a trattare erano stati anche allacciati contatti con il papà del giocatore, è il suo manager. La Lazio ha incassato il no e sta decidendo il da farsi. Il Rubin non ha lasciato margini di manovra, non ha dato speranze di trattativa. Tare, a questo punto, deve guardarsi attorno.

Lazio, Inzaghi accoglie Lucas Leiva in ritiro

REMY - Dall’Inghilterra è spuntato il profilo di Loic Remy, ha 30 anni, è francese, è una punta centrale, ha giocato anche da ala a destra e a sinistra. E’ sotto contratto col Chelsea, è alto 1,85, è in scadenza nel 2018, è ai margini. Ex Marsiglia e QPR, è stato proposto. E’ rientrato dal prestito al Crystal Palace, nell’ultima stagione ha giocato solo 5 volte: nella prima parte ha accusato due problemi muscolari, nella seconda non è stato convocato per motivi non specificati.

