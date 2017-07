Defrel, i tifosi della Roma sui social: «Vale 20 milioni?». Ecco il perché del prezzo

Dibattito sul web sulla quotazione del calciatore. Per gli esperti di PlayRatings la cifra pagata da Monchi è in linea con il mercato: incidono condizioni di pagamento, potenzialità e concorrenza

ROMA - Monchi lo aveva detto durante il ritiro di Pinzolo, quando la trattativa con il Sassuolo per Gregoire Defrel sembrava potesse saltare: «Non vogliamo pagare un calciatore più di quanto riteniamo opportuno». Ora che la Roma ha concluso l'acquisto dell'attaccante fortemente voluto da Eusebio Di Francesco, sui social network e sui forum sono tanti i tifosi romanisti che si chiedono se i 20 milioni complessivi più bonus (altri 3 milioni, con obiettivi difficili) sborsati siano un giusto prezzo. Defrel vale l'investimento? Secondo gli esperti di PlayRatings.net, piattaforma specializzata nell'analisi economica dei calciatori e delle squadre, la valutazione è in linea con il mercato. Vediamo perché.

VALORE IN LINEA - In base all'analisi di PlayRatings il valore di mercato di Defrel è di 18,84 milioni di euro, una quotazione su cui incidono pesantemente prestazioni (36,20 per cento) e disponibilità (22,25 per cento), parametro legato al numero delle presenze del giocatore rispetto alle partite disputate dalla sua squadra. Nell'ultima stagione Defrel ha giocato 38 volte con un bilancio di 16 gol e 5 assist, numeri che hanno fatto impennare la quotazione attirando anche l'attenzione di club della Premier League. Roma, svelata la terza maglia: è marrone camouflage Ipotizzando un impiego non da titolare, Defrel ha per la Roma un valore potenziale di quasi 15 milioni di euro per un contratto di quattro anni: Monchi scommette sulla possibilità che questa valutazione si avvicini alla cifra pagata grazie a un ulteriore incremento delle prestazioni. Il rischio c'è, ma il direttore sportivo è stato rassicurato dalle relazioni di Di Francesco, che ha lavorato con il calciatore per due anni e ne conosce i margini di crescita. Per l'allenatore, il nuovo acquisto non sarà una semplice alternativa a Dzeko.

IL PREZZO - La Roma aspetta Mahrez e paga il giocatore poco più di un milione rispetto al valore di mercato stimato, un leggero sovrapprezzo condizionato da tre fattori principali: potenzialità, concorrenza e le termini di pagamento favorevoli (prestito a 5 milioni di euro e obbligo di riscatto a 15 milioni pagabili in quattro anni). I quasi dieci milioni di euro incassati per la cessione proprio al Sassuolo dei due giovani della Primavera Davide Frattesi e Riccardo Marchizza contribuiscono a rendere meno pesante l'operazione. Ora tocca al calciatore convincere gli scettici. Dopo una lunga attesa, questo pomeriggio sarà a Trigoria per iniziare l'avventura più importante della sua carriera.