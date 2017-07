Calciomercato Torino, c'è Laxalt se parte Barreca

TORINO - Via Barreca e dentro Laxalt? E’ questa l’idea del Torino se dovesse partire il terzino dell’Under 21 in direzione Roma. Il club granata ha fatto un sondaggio per l’esterno uruguaiano, che nei piani di Mihajlovic dovrebbe andare a sostituire proprio Barreca sulla fascia sinistra. Il Toro ha chiesto informazioni al Genoa, il giocatore è in scadenza 2018. Quello di Laxalt è un profilo molto simile a Barreca: esterno a tutta fascia, ideale come esterno sinistro in un 3-4-3. Il Torino ci pensa e il Genoa valuta la cessione, i granata iniziano a cautelarsi.





