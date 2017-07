Szczesny: «Alla Juventus non avrò punti deboli»

Il portiere polacco si presenta alla stampa: «Le uscite alte sono il mio punto debole? Sono un giocatore della Juventus, da oggi non ho più alcuna debolezza. Roma grazie ma sono qui per vincere»

TORINO - «Non ho avuto alcun dubbio di venire alla Juventus. Sono grato alla Roma ma sono contento di trovarmi in questo club. La cosa che mi ha spinto qui è vincere. Da quando sono arrivato qui in Italia la Juve ha vinto tutto quello che c'era da vincere, tranne la Champions League. Chiunque viene qui vince, voglio farlo anche io». Così il nuovo portiere della Juventus si presenta in conferenza stampa. «Quanto credo di giocare all'ombra di Buffon? Sono pronto. Capisco il ruolo di Buffon e lo rispetto. Sono qui per imparare e crescere. È una scelta del mister, sono a disposizione. Pressione nell'eredita di buffon? NOn l'ho mai sentita nella mia vita, voglio rapprentare al meglio il club difendendo la porta nel migliore dei modi».

MIGLIORAMENTI - «Credo che nel calcio non c'è mai fine al miglioramento, sono arrivato due anni fa alla Roma e il modo in cui si allenano i portieri è molto diverso. C'è molta più cura del dettaglio in Italia e questo mi ha permesso di arrivare alla Juve. Gigi è un leader, sia in campo che soprattutto fuori, l'ho già notato in queste poche ore che ho passato alla Juve e cercherò di imparare il più possibile da lui. Io ero un giocatore dell'Arsenal in prestito alla Roma. Come detto prima, tutti vogliono migliorare e vincere e per farlo devi andare alla Juve. Qui sei spinto a migliorare e crescere di livello?».

TITOLARITA' - «Non sono stato io a scegliere la Juve, ma la Juve a scegliere me. La scelta è facile, probabilmente non giocherò quanto fatto la scorsa stagione ma credo che nel lungo periodo giocherò per la Juve. Questo il massimo che potessi chiedere e la sfida è dimostrare di poter rappresentare la Juve ad alto livello».

«QUI PER VINCERE» - «Questo è quello che intendevo quando parlavo di fare il salto di qualità, non ho più 20 anni ne ho 27 e voglio vincere. Questa è la mentalità che mi ha convinto a venire alla Juve, è da quando sono in Italia che ho notato questa mentalità. Voglio vincere».

«MI MANDA GLIK» - «Ho parlato con Glik e mi ha parlato molto bene della città. Molti miei ex compagni della Roma sapevano che sarei venuto alla Juve da diverso tempo ed erano preparati».

NESSUN PUNTO DEBOLE - «Le uscite alte sono il mio punto debole? Sono un giocatore della Juventus, da oggi non ho più alcuna debolezza».

