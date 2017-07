Ufficiale, Morata al Chelsea: 80 milioni per il Real Madrid

ROMA - Alvaro Morata al Chelsea: è ufficiale. L'attaccante del Real Madrid, nel mirino anche del Milan, è un nuovo giocatore dei Blues. Morata è il calciatore spagnolo più pagato della storia. Nelle prossime ore l'ex juventino lascerà il ritiro del Real a Los Angeles per raggiungere i nuovi compagni e firmare il nuovo contratto di 5 stagioni a 9 milioni di euro all'anno.

"Sono molto felice, se Dio vuole gia' domani saro' con il Chelsea, un club che mi ha sempre voluto. Ho gia' parlato con Conte". Queste le prime parole da nuovo giocatore dei "blues" di Alvaro Morata. A riportarle il sito del quotidiano spagnolo "Marca" che ha intercettato il giocatore che stava per lasciare Los Angeles dove il Real Madrid sta sostenendo una parte del ritiro pre-campionato. "Non credo che tornero' un'altra volta al Real - dice l'ex Juventus -, e' stata un'estate un po' strana e finche' non superero' le visite mediche non saro' tranquillo. Spero che tutto vada bene al Chelsea". I campioni d'Inghilterra verseranno tra i 75 e gli 80 milioni di euro nelle casse del Real per Morata che diventa lo spagnolo piu' costoso della storia.