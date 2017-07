Roma, tre colpi in arrivo: Kolarov, Mahrez e un difensore

ROMA - Tutti in America tranne Monchi. [...] Il prossimo colpo in ordine di tempo sarà molto probabilmente Aleksandar Kolarov. Nelle ultime ore c’è stata un’accelerata che ha portato a una bozza di accordo con il Manchester City per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Kolarov ha superato così in volata Antonio Barreca per il ruolo di terzino sinistro, dopo il no di Urbano Cairo alla cessione. Roma, Defrel a Trigoria: «Non vedo l'ora di cominciare» La Roma assolderà almeno altri tre giocatori. E due di questi saranno teorici titolari al debutto in campionato che è previsto tra un mese esatto: l’esterno destro d’attacco e appunto il terzino sinistro, due figurine al momento senza volto. Monchi spera di svelarle al più presto, senza fare mistero degli obiettivi più credibili: oltre a Kolarov, l’attaccante Riyad Mahrez.

La Roma si arrende ai rigori: vince il Psg

L’ALGERINO. Sul fronte più complicato e costoso, la Roma è entrata in modalità silenziosa. Ha l’accordo con Mahrez per un contratto di 4 anni a cifre importanti ma non quello con il Leicester, che chiede ancora 40 milioni. Ieri Mahrez è stato eletto MVP della partita giocata con il Wba, nella quale ha anche segnato. Ma la sua volontà di lasciare il Leicester è stata espressa con grande chiarezza. Vuole giocare la Champions League. [...]

Roma, ecco Defrel - Le immagini

TERZINO. Tra i difensori Barreca è stato bloccato da Urbano Cairo, che ieri guarda caso era a Roma e ha detto di non essere disposto a vendere il suo gioiellino. Per questo Monchi ha tenuto aperto il canale con Manchester, dove l’ex laziale Kolarov si può acquistare a prezzi contenuti avendo un solo anno di contratto e il via libera da Guardiola. Kolarov, 32 anni a novembre, ha uno stipendio molto alto, ma attraverso l’intesa per un rapporto pluriennale accetterà una riduzione dell’ingaggio. [...]

Leggi il pezzo integrale sull'Edizione Digitale