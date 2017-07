Calciomercato: Belotti vuole il Milan e lo dirà a Cairo

MILANO - I l giorno della verità. Oggi il presidente del Torino, Urbano Cairo, salirà a Bormio, dove la squadra granata è in ritiro: presenzierà a un evento legato agli sponsor e seguirà il test con l’Olginatese, ma soprattutto avrà un faccia a faccia con Andrea Belotti, probabilmente decisivo per il futuro del centravanti. Il rapporto non è semplice, si profila un braccio di ferro: il Milan preme e il ragazzo è attratto, il patron percepisce il feeling e alza il tiro.

Morata, niente Milan: ufficiale al Chelsea

STATO D’ANIMO. E’ il giorno della verità, ma anche il momento delle verità, della ricostruzione dello stato d’animo di Mister 100 milioni, soprannome fin troppo scontato suggerito dalla clausola di rescissione: carta alla mano, De Sciglio alla Juventus: i tifosi del Milan esultano vale solo per l’estero, di fatto diventa un parametro anche per trattative made in Italy. Raccontano che il malessere di Andrea sia nato proprio da riflessioni fatte dopo la firma, dal rilevare, a freddo, una sproporzione tra valore attribuito e ingaggio percepito: 1,5 milioni, poco per un calciatore quotato 100.

Milan, su Belotti irrompe anche il Psg

PROGETTO. Il Milan ne offre 3,5 più bonus che possono incrementare il guadagno a 6. Non è un particolare, ma non è questo il punto. Belotti è convinto che sia il momento giusto per il salto di qualità e il Milan è ideale per realizzarlo senza correre i rischi di una scommessa estera, per quanto prestigiosa, nell’anno del Mondiale: è tifoso rossonero da sempre - nessuna conversione furba: basta guardare le vecchie interviste - e cresciuto nel mito di Schevchenko, è sedotto dal progetto dell’ad Marco Fassone e del ds Massimiliano Mirabelli, sostenuto nella scelta dalla moglie Giorgia con cui si confronta moltissimo.

[...]

Leggi il pezzo integrale sull'Edizione Digitale