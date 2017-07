Juventus-Bernardeschi: si chiude nel week-end 

TORINO - Nessuna fumata bianca. Era prevedibile. Nonostante l’ottimismo diffuso da indiscrezioni estranee all’ambiente bianconero, non c’erano le basi per definire l’ingaggio di Federico Bernardeschi, 23 anni, in tempo per la tournée americana. Serve ancora un po’ di pazienza, comunque il “The End” è scontato: il gioiellino viola seguirà le orme di Roberto Baggio, da Firenze a Torino tra discussioni e contestazioni. Le firme non andranno oltre questa settimana, probabilmente saranno apposte nel week-end, d’altronde l’ad Beppe Marotta non salirà sul charter per New York e continuerà a portare avanti le strategie della Juventus.

DIVARIO. I contatti di ieri sono stati proficui. Insufficienti per mettere nero su bianco e permettere a Bernardeschi di aggregarsi subito alla nuova squadra - sarebbe stata la soluzione ideale, peccato che il desiderio comune stridesse con posizioni rigide sulla quantificazione dei bonus - ma ha consentito di effettuare nuovi passi in avanti, determinanti perché il divario era già in larghissima parte colmato grazie al lavoro diplomatico dell’avvocato Giuseppe Bozzo, agente di Bernardeschi e intermediario tra le Non c’è stata la fumata bianca in tempo per permettergli di volare con la squadra negli Usa, ma era prevedibile. Il finale comunque è scritto,manca solo la firma due società. Adesso “ballano” appena 2 milioni, un’inezia rispetto al valore del calciatore e alla dimensione complessiva dell’affare, 40 più 5 di bonus.

