Calciomercato Benevento, dopo Cataldi atteso Kishna

BENEVENTO - Danilo Cataldi ha raggiunto il ritiro di Sestola, ieri poco dopo l'ora di pranzo. Il centrocampista ex Lazio si trasferisce al Benevento in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni in caso di salvezza. Oggi il club sannita dovrebbe ufficializzare Ricardo Kishna, sempre in prestito dalla Lazio. A quel punto farà ulteriori riflessioni, magari prendendo una pausa sul fronte attaccanti, anche perché per Leonardo Pavoletti la concorrenza non sembra poter fare passi avanti a breve. Resta da coprire una casella in porta. Un vice Belec o un altro titolare per aumentare la competizione? Nel primo caso un nome possibile è Alberto Brignoli, che la Juve non ha ancora ridato in prestito al Perugia. Nel secondo, ci sono più ipotesi. Dal prestito di Lucasz Skorupski, a patto che la Roma trovi prima un vice Alisson, a un investimento importante su Nicola Leali, rientrato alla Juve dall'Olympiacos e che potrebbe muoversi a titolo definitivo.

