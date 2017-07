Dalla Spagna: «Betis su Pasalic, niente Lazio»

ROMA - 'Estadio Deportivo' ha riportato il forte interesse del Betis Siviglia per Mario Palasic, centrocampista classe '95 proprietà del Chelsea con un contratto fino al 2018. Il croato era nelle mire della Lazio sin dalle prime trattative con i rossoneri per la compravendita di Lucas Biglia, ma la società non è mai mossa concretamente a riguardo. L'acquisto di Lucas Leiva dal Liverpool e l'arrivo di Di Gennaro a parametro zero, ha momentaneamente esaurito le necessità laziali a centrocampo, lasciando quindi la strada spianata alle contendendti per Palasic.

Bufera Keita: «Non mi fanno giocare»