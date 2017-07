Dalla Germania: «Il caso Müller mette in discussione Ancelotti»

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Dopo quasi 400 presenze e oltre 150 gol in competizioni ufficiali, la storia d'amore tra il Bayern Monaco e Müller potrebbe esser giunta al capolinea. Sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus, un jolly d'attacco che farebbe molto comodo a Massimiliano Allegri, ma con alle spalle anche Chelsea e Liverpool che, se davvero si dovesse presentare questa chance di mercato, non vorrebbero farsi trovare impreparate. Thomas Müller, come riportato dalla "Bild", non sembra aver sofferto l'arrivo di James Rodriguez, con il quale dovrà giocarsi la maglia da titolare («James ci rinforza ed è un'opzione in più eccezionale» ha detto Müller in conferenza stampa), ma bensì la gestione di Ancelotti. Il tecnico italiano è accusato da più parti di aver decentrato il ruolo dell'attaccante tedesco e di averlo spodestato da leader del gruppo, come afferma Sammer, ex ds del Bayern: «Thomas non può giocare largo sulla fascia, gli manca il ritmo per farlo. Ogni tanto può partire largo e accentrarsi, ma non è quello il suo ruolo. Thomas è uno spirito libero e deve sentire questa libertà. Nessuno mi deve spiegare la storia del giocatore né quella del club».

