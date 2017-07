Calciomercato, Bernardeschi alla Juventus: è fatta

NEW YORK - Adesso è ufficiale. Federico Bernardeschi è un calciatore della Juventus. La trattativa, lunga e laboriosa, è stata completata stamani dall’ad bianconero Beppe Marotta e dal ds viola Pantaleo Corvino, ma il passo decisivo era stato effettuato ieri: la società bianconera investe 40 milioni di euro, la Fiorentina avrà diritto a una percentuale del 10% in caso di futura rivendita fino a un massimo di 5 milioni. Decisiva la mediazione dell’avvocato Giuseppe Bozzo, agente del calciatore: è stato lui a tessere i fili tra le due società. permettendo fi abbattere le distanze economiche iniziali e superare difficoltà e pregiudizi legati alla rivalità storica tra i due club. Molto ha inciso anche la volontà di Bernardeschi, che dopo aver espresso la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza con la Fiorentina nel giugno 2019, nonostante una proposta superiore ai tetti viola, ha scelto, tra varie proposte, il progetto bianconero. La speranza era di chiudere prima della partenza della Juventus per gli States, nn è stato possibile per poco, ma adesso, fatte le visite e firmato il quinquennale, potrà raggiungere la squadra in tempo per la seconda amichevole con il Psg.