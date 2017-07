Barcellona, Neymar: «Vado al Psg! Ma i compagni gli chiedono di restare»

ROMA - «Vado al Psg». Sarebbe questa la clamorosa confessione che Neymar avrebbe fatto ai compagni del Barcellona. Secondo il francese Le Parisien, infatti, l'attaccante brasiliano, impegnato nella tournée americana con il Barça, avrebbe comunicato gli altri giocatori blaugrana Neymar è il giocatore più costoso al mondo la sua decisione definitiva di andare a giocare per il club parigino cedendo così alle lusinghe del Psg pronto a garantirgli un ingaggio da nababbo fra i 30 e i 40 milioni di euro a stagione. Il club francese è pronto anche a pagare la clausola rescissoria da 222 milioni.

GLI CHIEDONO DI RESTARE - Neymar ha raggiunto il Barcellona negli Stati Uniti per la tournée che lo vedrà anche giocare contro la Juventus. Il campione brasiliano è molto attivo sui social e non sembra toccato dalle voci di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain dove la colonia brasiliana composta da Thiago Silva, Marquinhos, Lucas, Dani Alves e Gustavo lo attende a braccia aperte. Cosa si può comprare con i 222 milioni che il Psg pagherà al Barcellona per Neymar? Intanto, però, i suoi compagni del Barça stanno provando un'azione di convincimento per farlo rimanere in blaugrana. Secondo "Marca", lo spogliatoio blaugrana avrebbe chiesto a Neymar di non lasciare la squadra. Ala fine la decisione sarà presa dal giocatore, ma la società ha apprezzato il gesto dei giocatori.

L'ALTERNATIVA E' DYBALA - Come confermano Marca e il Mundo Deportivo, Dybala è l'obiettivo numero uno per l'attacco balugrana se Neymar dovesse lasciare il Camp Nou. La Juventus e la Joya avrebbero addirittura una sorta di accordo pro Barcellona che consentirebbe ai blaugrana di portare l'argentino in Spagna con il pagamento di una cifra già prefissata, 120 milioni. Un'opzione approvata anche dell'allenatore blaugrana Valverde che, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve, ha parlato proprio di Dybala: «Questo è il momento dei rumors, lo sappiamo, ma non è il caso di commentare. Vogliamo che Neymar resti, è un grande calciatore. Se accadrà qualcosa in futuro, ci penseremo. Dybala? Lo conoscono tutti e ci piace, ma i migliori li ho io».