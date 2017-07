Valverde: «Neymar al Psg? Spero di no. Dybala lo conoscono tutti» 

NEW YORK - Aspettando la partita con la Juventus, Ernesto Valverde commenta in conferenza stampa alla Red Bull Arena l’indiscrezione sul possibile trasferimento record di Neymar al Psg: «Questo è il momento dei rumors - dcie l’allenatore del Barcellona -, lo sappiamo, ma non è il caso di commentare. Vogliamo che Neymar resti, è un grande calciatore. Se accadrà qualcosa in futuro, ci penseremo. Dybala? Lo conoscono tutti e ci piace, ma i migliori li ho io». Cosa si può comprare con i 222 milioni che il Psg pagherà al Barcellona per Neymar?

IPOTESI DYBALA - La Joya in Spagna è considerato primo obiettivo in caso di addio al brasiliano, ma la Juve ribadisce che è incedibile e nessuna offerta, nemmeno faraonica, può far cambiare idea. Non esiste, per altro alcuna clausola pro Barcellona inserita, come si vocifera a Barcellona, nell’ultimo contratto firmato. La domanda su Neymar viene rivolta anche a Sergio Busquets, che affianca Valverde: «E’ una domanda per lui, l’unico che può rispondere. Io non so cosa succederà e non devo dirgli nulla».

«NEYMAR HA DETTO AI COMPAGNI CHE ANDRA' AL PSG»