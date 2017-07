Roma, lavori in corso in difesa

BOSTON - Ehi, ci sono anche io. Juan Jesus si candida. O più precisamente reclama attenzione, sottolineando di avere pari dignità rispetto agli altri nella rosa dei quattro difensori centrali a disposizione della Roma. [...]

STRATEGIE - In effetti Juan Jesus non dispiace a Di Francesco, che lo giudica utile come cambio. Però l'allenatore è stato chiaro, snocciolando la lista dei ruoli scoperti alla fine del ritiro di Pinzolo: tra questi c'era proprio un difensore centrale. Monchi proverà ad accontentarlo, allora. Solo che prima deve salutare qualcuno: oltre a Juan Jesus, che costa alla Roma circa 4 milioni lordi, c'è in organico Castan che ha ancora due anni di contratto con un ingaggio altrettanto pesante. Quattro più quattro fa otto, lo stipendio lordo di Nainggolan. Inoltre, l'arrivo di Kolarov ha chiuso le porte a una serie di difensori extracomunitari, dal serbo Nastasic all'uruguayano Lemos. Il difensore arriverà al posto di un altro difensore: teoricamente anche Fazio, se si presentasse l'occasione giusta.

