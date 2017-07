Neymar da pazzi: un'operazione da 472 milioni!

Si definiscono i contorni della proposta del Psg per avere il brasiliano che nella notte ha realizzato una doppietta alla Juventus: vi spieghiamo come si raggiunge la cifra record di 472 milioni

ROMA - Il trasferimento del secolo è ad un passo dal concretizzarsi. Neymar (a segno due volte contro la Juventus poche ore fa) al Psg sembra essere ormai solo questione di giorni (probabilmente martedì prossimo). E i numeri di questa operazione sono faraonici, incredibili, impensabili quasi per chiunque. C'è un numero che racchiude tutta questa (per certi versi) folle operazione di mercato: 472. Tanti sono i soldi che gli sceicchi dovranno spendere complessivamente per soddisfare il loro capriccio. Una cifra da pazzi, un ammontare che spaventa. Ecco nel dettaglio come si arriva a questa incredibile cifra.