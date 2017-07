Calciomercato, in Spagna: «Rulli-Napoli: l'offerta alla Real Sociedad»

Stando alle informazioni di "As", il club azzurro avrebbe dato mandato al procuratore Facundo Fraga di presentare la proposta napoletana per il portiere argentino

Napoli, a Dimaro spunta anche... Maradona ROMA - Il Napoli ha dato mandato all'agente di Geronimo Rulli di portare un'offerta alla Real Sociedad per il portiere argentino. Lo scrive, in Spagna, la testata As, confermando in parte quanto riportato nelle scorse ore da Mundo Deportivo.

Dall'Argentina: «Il Napoli insiste per Rulli»

DA SAN SEBASTIAN - Mentre dall'Argentina giungono altre voci riguardo la trattativa tra il Napoli e la Real Sociedad, che ha riscatto Rulli ad inizio 2017 dal Manchester City, secondo le informazioni di As sarebbe di 22 milioni di euro l'offerta per l'estremo difensore 25enne presentata dal procuratore Facundo Fraga al presidente del club di San Sebastian, Jokin Aperribay. La società basca si fa però forte della clausola di 40 milioni prevista dal contratto del giocatore, e soprattutto della volontà di Rulli, che aveva manifestato l'intenzione di restare alla Real Sociedad.