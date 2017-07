Napoli, Dezi al Parma: è fatta. Può raggiungerlo Roberto Insigne

MILANO - Il Napoli ha definito il passaggio di Jacopo Dezi al Parma: domani il centrocampista effettuerà le visite mediche, poi firmerà un contratto che lo legherà al club emiliano per i prossimi cinque anni.



IPOTESI INSIGNE - Il Napoli avrebbe voluto rinnovare il contratto di Dezi (scadenza 2018) e darlo poi in prestito al Bari o al Parma, ma il ds Faggiano ha deciso di fare un investimento importante spendendo circa 2 milioni di euro per prelevarlo a titolo definitivo: il club partenopeo però si è riservato il diritto di riacquisto per il classe '92, che lo scorso anno fece bene a Perugia. Un altro giocatore del Napoli potrebbe presto vestire la maglia del Parma: si tratta di Roberto Insigne, rientrato da Latina per fine prestito. Il classe '94 ha un contratto fino al 2020 con il Napoli e raggiungerebbe mister D'Aversa sempre con la formula del prestito.



Davide Russo de Cerame