Napoli, Mino Raiola corteggia Insigne

NAPOLI - Blindato Donnarumma al Milan ed accolto Verratti, Mino Raiola non intende fermarsi: vuole rinforzare il proprio team, ha girovagato per l'universo del talento ed ha individuato in Lorenzo Insigne il profilo ideale da inserire in scuderia, l'ennesimo protagonista da abbracciare, gestire e tutelare - a suo modo - nel ventre del mercato. Non è una semplice idea: c'è realmente voglia, da parte del noto manager campano, di raccogliere la procura di Insigne, fresco di rinnovo di contratto col Napoli fino al 2022. Non solo: la volontà di Raiola è quella di puntare anche sul fratello Roberto, classe '94, appena ceduto in prestito al Parma. Insigne potrebbe affiancare campioni del calibro di Ibrahimovic e Pogba (ma anche Balotelli). D'altronde, Raiola - che in passato, da mediatore, ha provato a portare Hamsik al Milan - ha fiuto per la bellezza: da anni scruta all'orizzonte potenziali crack o calciatori già affermati ed ha scelto i fratelli Insigne per non perdere l'abitudine, per tenersi allenato, puntando sull'élite del calcio mondiale. E Lorenzo ne fa parte, meritatamente.