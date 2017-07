Roma, Karsdorp accelera: «Sto lavorando sodo»

Gli allenamenti di Di Francesco: la Roma gioca a pallamano BOSTON - Resterà a Boston a lavorare insieme agli altri infortunati Florenzi, Emerson Palmieri ed El Sharawi, mentre la Roma raggiungerà il New Jersey per la sfida di questa notte (ore 2.00 italiane) contro il Tottenham. Rick Karsdorp, a tre settimane dall'intervento di pulizia al ginocchio destro, prosegue nel lavoro di riabilitazione. Karsdorp ne avrà ancora per un po' prima di potersi unire al gruppo e iniziare a lavorare anche tatticamente con i compagni del reparto arretrato. Dai suoi tweet sui social, l'olandese appare molto motivato.