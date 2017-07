L'agente di Rincon incontra la Juve: si valutano le offerte

MILANO - Non solo mercato in entrata, la Juventus si concentra anche su quello in uscita: oggi c'è stato un incontro tra la dirigenza del club e l'agente di Rincon per fare il punto della situazione.



RICHIESTO IN SERIE A - Arrivato solo lo scorso gennaio a Torino per 8 milioni di euro più uno di bonus, il centrocampista venezuelano non ha lasciato il segno, ecco perchè Allegri ha chiesto di metterlo sul mercato. Paratici ha visto Gabriele Giuffrida, agente del classe '88, per valutare la situazione: Rincon interessa a Fiorentina e Atalanta, ma il suo ingaggio di 2 milioni di euro a stagione puo' rappresentare un ostacolo. Possibile che il ragazzo venga ceduto in prestito con diritto di riscatto, con la Juventus che contribuirebbe al pagamento di parte del suo stipendio.





Davide Russo de Cerame