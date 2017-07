Siviglia-Roma 10 agosto: appuntamento con Mahrez

HARRISON - Messaggio rivolto agli ammiragli, più che ai naviganti: Cengiz Under è bravo ma Defrel è un esterno adattato, quindi il grande colpo in alto a destra va sparato eccome. E così la Roma si sta impegnando con tutte le energie possibili per accontentare Eusebio Di Francesco, che chiede un mancino per completare l'attacco. Il nome è ormai arcinoto: Riyad Mahrez, per il quale i contatti a distanza sono proseguiti ieri in coincidenza con l'amichevole del Leicester con il Luton Town nella quale l'oggetto del desiderio romanista è andato in panchina. (...)

LA LISTA DI MONCHI

Roma, Di Francesco chiede rinforzi: ecco i nomi sulla lista di Monchi

PAZIENZA - Ci vorrà ancora qualche giorno di pazienza ma l'intesa blindata con Mahrez (cinque anni di contratto intorno ai 3 milioni più bonus, in linea con lo stipendio del predecessore Salah) consente ai dirigenti di muoversi con lucidità, senza infilarsi in aste virtuali che converrebbero solo alla parte venditrice. La sensazione è che Mahrez sarà un nuovo giocatore della Roma e che debutterà il 10 agosto a Siviglia, prima tappa della mini-tournée spagnola che la società sta definendo a ridosso di Ferragosto.

