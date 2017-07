MILANO - Karl Heinz Rummenigge detta le condizioni sul possibile trasferimento di Renato Sanches al Milan. «Riteniamo ancora che possa diventare un buon giocatore e che possa aiutare il Bayern. Lui non vuole andare via, ma vuole giocare. E' giovane e ha bisogno di farlo con regolarità. Quindi se lo lasceremo partire, lo faremo solo in prestito annuale», ha spiegato l'ad dei bavaresi in conferenza stampa prima della partita contro l'Inter a Singapore.

