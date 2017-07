Calciomercato Milan, botti anche in uscita: il punto sulle cessioni

1 di 11 Successiva

ROMA - Il protagonismo del Milan in questo calciomercato è stato sicuramente la notizia principale di questa estate calcistica italiano, almeno finora, tanto da portare addirittura a botta e risposta dai toni duri, come quelli innescati dalle parole di Pallotta sui soldi sborsati dai rossoneri, alle quali sono seguite le reazioni di Fassone e poi le scuse del presidente della Roma. In ogni caso, gli arrivi di Musacchio, Kessie, André Gomez, Ricardo Rodriguez, Borini, Calhanoglu, Biglia e soprattutto Bonucci, per una spesa di oltre 189,5 milioni di euro, hanno rivoluzionato la rosa di mister Montella; il quale, per far quadrare il cerchio e permettere anche un paio di colpi last-minute, ha bisogno ora veder partire qualche elemento destinato a non trovare spazio nella nuova stagione milanista.

Ecco il punto sulle cessioni del Milan in questo mercato, quelle fatte e quelle che stanno per arrivare.