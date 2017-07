Monchi: «Mahrez? La Roma valuta anche altre opzioni»

ROMA - «Abbiamo presentato due offerte per Mahrez, la seconda la riteniamo giusta. Dopo questa ci siamo fermati e stiamo valutando altre opzioni». Quello di Monchi sembra essere un vero e proprio ultimatum al Leicester per l'attaccante algerino. «Percentuali? Non esiste un misuratore, la trattativa va in porto oppure no. Mahrez è un'opzione, non l'unica. Dopo l'ultima offerta stiamo virando su altre opzioni», ha proseguito il ds giallorosso in conferenza stampa di presentazione di Hector Moreno.

PALLOTTA ATTACCA IL MILAN

LA REPLICA DI FASSONE

ROMA, DIETROFRONT DI PALLOTTA

SABATINI SULLE PAROLE DI PALLOTTA

«MANOLAS RESTA» - Monchi ha anche fatto il punto su Manolas: «A oggi è un calciatore della Roma e credo che continuerà ad esserlo per molto tempo. Mi risulta che lui è contentissimo di essere alla Roma. Difensore centrale? Ad oggi la priorità è l'esterno destro».

«SABATINI? LO STIMO MOLTO» - Neutrale nel botta e risposta fra Pallotta e Sabatini («sono il primo a mettermi pressione, magari il mio percorso in Italia sarà uguale a quello di Walter, che ammiro molto»), se questa Roma sia più forte o meno di quella della passata stagione «lo deciderà solo la classifica», chiosa Monchi.