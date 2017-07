Inter, dall'Inghilterra: «Manchester United, nuovo assalto a Perisic»

PALERMO - Gareth Bale ha fatto sapere chiaramente che vuole rimanere al Real Madrid per almeno un'altra stagione. Quindi, svanite le speranze del Manchester United di ingaggiare il gallese, il club di Mourinho sembra ora orientato a riprovare l'assalto al nerazzurro Ivan Perisic, da tempo "separato in casa". Lo scrivono oggi i media britannici, precisando che presto il Red Devils presenteranno un'altra offerta all'Inter per il croato. Ci sarà però da superare la resistenza di Spalletti che vorrebbe trattenere il croato a Milano ad ogni costo. (a cura di Italpress)