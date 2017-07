Calciomercato Benevento, Vigorito incontra Raiola per Kishna

BENEVENTO - Il Benevento tesse la tela per accaparrarsi il mancino olandese Kishna di proprietà della Lazio. Un'operazione non semplice, su cui c'è l'interferenza del Verona. Ma la dirigenza giallorossa non demorde e pare che già martedì della prossima settimana il presidente Vigorito abbia un appuntamento con il procuratore del giocatore, Raiola, per chiudere la trattativa. Il presidente è fuori Italia per affari, ma l'inizio di agosto sarà decisivo per mettere a fuoco più di una situazione.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO



BRIGNOLI IN POLE - Si parla con insistenza del secondo portiere, che a questo punto potrebbe essere lo juventino Alberto Brignoli piuttosto che l'ex stabiese Seculin. Un profilo di grande esperienza quello del portiere bergamasco, che si sta allenando intensamente con la “seconda squadra” bianconera e che dovrebbe alla fine cedere alle lusinghe del Benevento.