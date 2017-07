ROMA - Conte non molla Alex Sandro. Il Chelsea sarebbe pronto ad un maxi rilancio per strappare l'esterno ad Allegri. L'offerta che gira, stando a quanto riportato dal The Sun sarebbe di 68 milioni di euro, ovvero la cifra più alta mai spesa per un difensore. La Juventus ha già rifiutato 60 milioni, con 10 in più forse il discorso cambierebbe. Ricordiamo che al momento il trasferimento di Mendy per 55 milioni dal Monaco al Manchester City rappresenta il record per un difensore.