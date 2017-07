Calciomecato Juventus, in Spagna: «Il Barcellona prepara l'assalto a Dybala»

BARCELLONA (SPAGNA) - Il sempre più probabile addio di Neymar al Barcellona rischia seriamente di coinvolgere la Juventus: secondo il quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo", Paulo Dybala è da tempo in cima alla lista dei desideri dei blaugrana ma, rispetto ad altre volte, non fa paura il prezzo dell'argentino, ritenuto comunque fondamentale dalla dirigenza bianconera. Juventus, gli ingaggi dei giocatori della rosa Dal canto suo la Juventus cederebbe Dybala per non meno di 120 milioni di euro, anche se l'idea è comunque quella di trattenere l'ex Palermo, come confermato nei giorni scorsi dall'ad Marotta. Intanto, anche il Liverpool tiene duro per Philippe Coutinho, per il quale il Barcellona "intensificherà i contatti la prossima settimana". Per il fantasista ex Inter servono almeno 100 milioni, cifra che i vicecampioni di Spagna vorrebbero ammorbidire inserendo nella trattativa, scrivono in Inghilterra, il centrocampista Rafinha, seguito anche da Inter e Milan. (in collaborazione con Italpress)