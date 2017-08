Calciomercato Roma, colpo Manolas: «Io resto qui»

Il difensore: «La spalla sta bene. Del mio rinnovo non so ancora nulla ma una cosa è certa: non lascio la Roma». Può prolungare fino al 2022 per 2,5 milioni più bonus a stagione

BOSTON - Un acquisto fatto in casa. E pronto, anche: «Sì, sto bene. La spalla ormai è a posto». Kostas Manolas esce a passo svelto in compagnia di Alisson dal Gillette Stadium, dopo aver osservato i compagni tenere testa alla Juventus. Non ha potuto giocare ma, come ha osservato Di Francesco, «già dalla ripresa degli allenamenti sarà con noi in gruppo». La cosa più importante è che Manolas sarà quasi sicuramente nella formazione titolare che comincerà il campionato, il 20 agosto a Bergamo.

CHI SI MUOVE - E’ lui a dirlo, con naturalezza, con le mani in tasca, proprio mentre l’ex compagno Pjanic dialoga fitto con Pallotta e regala la maglia al presidente. Pjanic ha scelto la Juventus, Manolas ha scelto la Roma: «Io resto qui. Sicuro». A prescindere dalla situazione contrattuale che in qualche modo verrà sistemata. Lo ha lasciato intendere Monchi nella conferenza stampa bostoniana: «Del contratto non posso dire nulla, non so cosa avverrà. Ma io rimango» ripete Manolas.