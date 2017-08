Calciomercato Leicester, ormai fatta per Iheanacho. Mahrez in partenza?

ROMA - Il Leicester è prossimo all'acquisto di Kelechi Iheanacho, per il quale la società ha già fissato le visite mediche in giornata. Lo riferisce il 'Leicester Mercury'. Per l'attaccante classe '96 gli ex campioni d'Inghilterra pagheranno 25 milioni di sterline (28 milioni di euro). L'arrivo a Leicester della punta potrebbe a questo punto aprire nuovi scenari per Riyad Mahrez, da settimane nel mirino della Roma, ma sul quale fino ad oggi non è stato trovato l'accordo economico tra i due club.

