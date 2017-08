Inter-Dalbert, in Francia sicuri: «E' fatta, giovedì a Milano»

ROMA - Inter-Dalbert, è fatta. Almeno secondo i francesi di "Nice Matin", quotidiano locale, che annunciano l'accordo tra Walter Sabatini e il Nizza: «Il giocatore sarà giovedì a Milano per le visite mediche, poi firmerà il contratto. L'accordo è stato trovato sulla base di 20 milioni più un bonus del 20% in caso di cessione nel futuro». L'esterno brasiliano è attualmente ad Amsterdam con il suo club che, in caso di cessione, farà l'affare più importante della sua storia dopo la cessione di Mendy al Leicester per 17 milioni.