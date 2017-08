Roma, dalla Spagna: «Lucas Vazquez prima alternativa a Mahrez»

MADRID (SPAGNA) - Mahrez è l'obiettivo principe della Roma. Monchi vuole l'attaccante algerino a tutti i costi, ma la trattativa con il Leicester è tutt'altro che facile: le Foxes non si schiodano dalla richiesta milionaria e il ds giallorosso non vuole rompere il salvadanaio. Per questo Monchi starebbe sondando anche altre opportunità. Secondo "Marca", la Roma avrebbe individuato in Lucas Vazquez l'alternativa a Mahrez. Tifoso della Roma si fa tatuare l'autografo di Nainggolan L'esterno spagnolo del Real Madrid, 26 anni compiuti da un mese, dopo le ottime prestazioni del giovane Asensio ha perso il suo ruolo di primo sostituo sulla facia, ma starebbe provando a far ricredere l'allenatore Zinedine Zidane durante questa fase di precampionato. La Roma non è l'unica squadra sulle sue tracce: secondo i media iberici, infatti, anche Rafa Benitez vorrebbe provare a strappare Vazquez alle Merengues e alla concorrenza dei giallorossi portandolo al Newcastle.

