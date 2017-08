Lazio, pressing su De Vrij

Lazio, visite mediche per Di Gennaro WALCHSEE - Lazio in pressing per De Vrij. Sono i giorni decisivi per stabilire il destino del difensore olandese, l’unico dei tre big in scadenza 2018 (gli altri due erano Biglia, ceduto al Milan, e Keita, vicino all’addio) a cui poter concedere possibilità di rinnovo. Il blitz del ds Tare in Austria, in una fase di attesa del mercato in entrata, è servito anche per intensificare i colloqui e cominciare a parlare con il giocatore. La Lazio, come si sa dalla fine di giugno, punta a prolungare il suo contratto con clausola di rescissione. De Vrij, attraverso i suoi agenti della Seg, aveva dato disponibilità a prolungare di un solo anno l’accordo (passando dal 2018 al 2019) e con una clausola di rescissione molto bassa (tra 10 e 15 milioni) per avere la possibilità di scegliere il proprio futuro la prossima estate nel caso arrivassero offerte allettanti che oggi L’olandese disponibile al rinnovo solo prolungando di un anno con clausola bassa In arrivo a Roma gli agenti della Seg sul tavolo non si vedono. In alternativa l’olandese, professionista esemplare, sarebbe pronto a restare in scadenza e poi ad andare via a parame - tro zero l’anno prossimo, un’ipotesi ovviamente respinta dalla società che tiene gli occhi fermi sul bilancio. Lotito è attento a non perdere soldi e realizzare minusvalenze pur avendo ammortizzato tre-quarti dell’investimento (circa 7 milioni di euro) compiuto nell’estate 2014.

SPESSORE - Dal punto di vista tecnico e del campo, non c’è alcun dubbio. Sarebbe fondamentale trattenere De Vrij anche a parametro zero. L’olandese, rispetto a Biglia e Keita [...]

