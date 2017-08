Gaston Silva all'Independiente, manca l'ok del Torino. Zaccagno alla Pistoiese

MILANO - Ha dell'incredibile la storia di Gaston Silva che la scorsa settimana aveva deciso di trasferirsi al Pumas, in Messico, salvo cambiare idea all'ultimo momento ed effettuare le visite mediche per l'Independiente: per il suo trasferimento però manca ancora l'ok del ds del Torino Petrachi.



UN PORTIERE IN SERIE C - Per definire il passaggio del difensore centrale al club argentino mancano ancora le firme, visto che il Torino avrebbe incassato due milioni dal Pumas a fronte del milione e 400mila euro che prenderà dall'Independiente: Gaston Silva però la sua decisione già l'ha presa.

Intanto il ds Petrachi ha definito un'altra cessione: il portiere Andrea Zaccagno, classe '97, passa in prestito alla Pistoiese (lo scorso anno era alla Pro Vercelli).



Davide Russo de Cerame