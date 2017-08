Calciomercato Benevento-Kishna: c'è l'accordo

BENEVENTO - L'esterno della Lazio Ricardo Kishna è a un passo dal Benevento. Mancano solo gli ultimi dettagli, che il giocatore sta limando con la società campana e col suo agente Mino Raiola, poi sarà ufficiale l'arrivo in giallorosso. L'olandese - scuola Ajax - ha giocato 21 partite con la maglia della Lazio in una stagione e mezza, prima di andare in prestito al Lille nella seconda parte dell'ultimo campionato, totalizzando 11 presenze. Già in giornata probabile la firma sul contratto, poi il classe 1995 inconterà Baroni e la squadra.

