Roma, Pellegrini: «C'erano offerte, ma non ho mai avuto dubbi»

ROMA - Lorenzo Pellegrini questa conferenza stampa la aspettava da due anni, da quando lasciò la Roma per andare a giocare e crescere nel Sassuolo. Il centrocampista torna «a casa» da calciatore della Nazionale e talento in ascesa del calcio italiano. «L'obiettivo è sempre stato quello di tornare a casa, è stato molto importante per la mia crescita la scelta di andare via per due anni. Il Sassuolo mi ha aiutato al 150 per cento, sono cresciuto come uomo e calciatore: ringrazio il presidente e tutti quelli che mi hanno dato fiducia. Il Mondiale? Ci penso, è normale che sia un obiettivo».

MONCHI: «MAHREZ? ARRIVERA' UN GIOCATORE IMPORTANTE»

Rispetto ai compagni di squadra, Pellegrini ha un vantaggio: conosce i metodi di lavoro di Di Francesco alla perfezione. «Lavoriamo molto sui movimenti del centrocampo, il mister cerca di darci tante linee di passaggio. Alle mezzali Di Francesco chiede tanto lavoro, corsa avanti e indietro. Ci vorrà un po' di tempo prima che tutti riescano a interpretare quello che l'allenatore chiede. Per ora non vedo cambiamenti tra Di Francesco allenatore del Sassuolo e della Roma».

CORTEGGIATO - Grazie al diritto di riacquisto previsto nell'accordo con il Sassuolo, la Roma ha evitato che Pellegrini passasse alla concorrenza. Il centrocampista ammette la presenza di altre proposte: «Ci sono state squadre interessate, ma la cosa che più mi premeva era sapere che lo era anche la Roma. Monchi mi ha aiutato in questo percorso, ci siamo sentiti quando è arrivato. Non ho avuto dubbi su quale squadra scegliere».

TOTTI - «Non giocherò con Totti? Un po' mi dispiace, potevamo farlo giocare un altro anno (ride, ndr). Ma sono contentissimo di essere qui, è un onore. Spero che Francesco resti, lo vedrà lui se vorrà», ha concluso Pellegrini.