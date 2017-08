Juventus, proposto Kovacic: Marotta prende tempo

MILANO - In attesa di ricevere una risposta definitiva da parte del PSG sulla situazione di Blaise Matuidi, la Juventus non si ferma e continua a lavorare per arrivare a due centrocampisti: proprio oggi è stato proposto Mateo Kovacic, in uscita dal Real Madrid, ma il dg Marotta ha preso tempo prima di dare una risposta.



PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO - L'ex Inter Kovacic non ha incantato nelle sue due stagioni a Madrid e ad appena 23 anni ha tutto il tempo e la voglia di rimettersi in gioco, se poi dovesse accadere in Italia, ancora meglio. Ecco perchè il suo entourage lo ha proposto (con l'ok del Real Madrid) alla Juventus: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni le condizioni per strappare il croato al club spagnolo. Marotta non è convinto, ma ora è consapevole che qualora non dovesse arrivare agli obiettivi che si è prefissato, avrà una carta in più da giocarsi: Kovacic intanto non vede l'ora di cambiare aria.



Davide Russo de Cerame