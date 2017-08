Secondo SkySports britannico i dirigenti juventini sono a Londra per incontrare il club inglese per il centrocampista

ROMA - Possibile futuro in Premier League per Mario Lemina. Secondo gli inglesi di "SkySports", i dirigenti della Juventus sarebbero a Londra per incontrare lo Stoke City e discutere del futuro del 23enne centrocampista franco-gabonese, ancora sotto contratto per tre anni. L'offerta dei "Potters" sarebbe di 15 milioni di euro. (in collaborazione con Italpress)