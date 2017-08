TORINO - Nicolas N'Koulou è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il difensore è stato ingaggiato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Lione. Si tratta di un classe 1990, da anni nel giro della nazionale del Camerun. N'Koulou ha sempre giocato in Francia: in passato ha indossato le maglie di Monaco e Marsiglia in Ligue 1.

