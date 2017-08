VERONA - Juan Manuel Iturbe è l’idea suggestiva del Verona. L’esterno offensivo, in uscita dalla Roma, era esploso proprio con la maglia gialloblù (in tandem con Luca Toni), che ora sta pensando di riprenderlo dopo il dietrofront di Antonio Cassano. L'anno scorso Iturbe ha giocato in prestito al Torino: i granata a fine stagione hanno deciso di non riscattarlo.

