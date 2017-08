Il Barcellona cala il tris: Iñigo Martinez, Coutinho e Dembelé imminenti

Secondo i principali media barcellonesi i blaugrana sacrificheranno per intero i 222 milioni ricevuti dal Paris Saint Germain per Neymar, per rinforzare in tempi brevi la rosa a disposizione di Valverde.

BARCELLONA (SPAGNA) - All’indomani della presentazione in pompa magna di Neymar a Parigi, i due principali quotidiani sportivi catalani, per una volta concordi, sbattono in prima pagina un tris d’assi che dovrebbe rianimare gli sconsolati tifosi del Barça e, soprattutto, completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Ernesto Valverde. Iñigo Martinez per la difesa, Philippe Coutinho per il centrocampo e Ousmane Dembelé per l’attacco, ad ereditare direttamente il posto di Ney. “Trattative in dirittura d’arrivo”, grida il Mundo Deportivo, sopra le fotografie dei tre obiettivo di mercato. Va oltre il concittadino Sport, che titola “Triplo ok”, per poi spiegare che “il Barça ha già strappato il sì dei tre giocatori, in attesa di un accordo con i rispettivi club”.

I CONTI TORNANO - Il primo a varcare i cancelli della cittadella sportiva di Sant Joan Despí dovrebbe essere il centrale mancino della Real Sociedad Iñigo Martinez, esplicita richiesta di Ernesto Valverde. A quanto pare il club blaugrana ha già avvisato i baschi che verserà la clausola rescissoria da 32 milioni. Con il beneplacito del difensore, insomma, l’affare è fatto. Dopo aver ottenuto il sì di Coutinho già da diverse settimane, starebbe per chiudersi anche la maxioperazione con il Liverpool, che in questo caso raggiunge cifre monstre. Gli ostici reds, dopo aver rifiutato le prime due offerte da 70 e 80 milioni, starebbero finalmente per cedere davanti all’offerta di 100 milioni più variabili. Indiretta conferma, la mancata partenza dell’ex Inter per Dublino, dove i ragazzi di Klopp, nel pomeriggio, affronteranno in amichevole l’Athletic Bilbao. Per Ousmane Dembelé, che lo scorso anno rifiutò il Barça proprio per la prospettiva di dover far da rincalzo a Ney, il Borussia Dortmund pretende la bellezza di 90 milioni, contro i 15 pagati al Rennes dodici mesi or sono. I blaugrana stanno provando a limare il prezzo, ma a quanto pare sono decisi a chiudere in tempi brevi. Riassumendo: 32 milioni per Iñigo Martinez, 100 per Coutinho e 90 per Dembelé. Fa 222 milioni, esattamente quanto ricevuto dal PSG per il cartellino di Neymar.

