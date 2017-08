«Il Barcellona tratta Dembelé per il dopo Neymar»

ROMA - I 220 milioni incassati dalla rescissione di Neymar sono una cifra enorme, che darà grande potere al Barcellona in chiave calciomercato. E una buona parte di essi potrebbero presto finire nelle casse del Borussia Dortmund, almeno secondo a quanto scrivono in francia. Secondo il quotidiano 'L'Equipe' infatti potrebbe essere Ousmane Dembélé, il giovanissimo talento dei tedeschi, il successore di Neymar in 'blaugrana'. Il trasferimento dell'attaccante francese classe '97 in Catalogna avrebbe avuto un'accelerata nelle ultime ore, anche se per il suo giocatore (ieri in campo nella finale di Supercoppa tedesca persa ai rigori contro il Bayern Monaco) il club tedesco ha chiesto 100 milioni. Dembelè era finito nel mirino del Barça già un anno fa, ma poi il Dortmund lo bruciò pagandolo 'appena' 15 milioni. In una sola stagione in Bundesliga il suo prezzo è salito vertiginosamente e il direttore generale del Dortmund, Watzke ha detto che «100 milioni per un giocatore come Dembélé sono anche pochi». Nell'ultima stagione Dembelè ha giocato 32 partite di campionato e 10 in Champions League, mettendo a segno 8 gol.

