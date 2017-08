Da Mahrez segnali social: i tifosi della Roma sognano

1 di 3 Successiva

ROMA – Il calciomercato ai tempi dei social. Una nuova dimensione in cui ogni dettaglio può trasformarsi in un indizio e far sognare i tifosi che sotto l’ombrellone, negli uffici, in un bar o sulla metro vanno a caccia di notizie sul campione tanto atteso. Una condizione che conoscono bene quelli della Roma, da giorni sulle spine per capire se davvero Monchi riuscirà a piazzare il colpo Mahrez e regalare a Di Francesco un degno erede di Salah, passato al Liverpool. In queste ore a lanciar loro un segnale attraverso il web potrebbe essere stato lo stesso 26enne attaccante algerino, per cui il club capitolino è arrivato ad offrire 35 milioni (ancora nessuna offerta concreta invece dall'Arsenal, altra pretendente).