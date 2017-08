Real Madrid, Zidane: «Kovacic per arrivare a Dybala? Nemmeno un'idea»

SKOPJE (MACEDONIA) - «Kovacic chiave per arrivare a Dybala? Dybala è un giocatore della Juventus e Kovacic del Real: non possiamo fare niente, non è nemmeno un’idea». Dopo le voci di mercato sul possibile scambio tra Kovacic più soldi per arrivare a Paulo Dybala è arrivata anche la smentita. Zinedine Zidane ha escluso che il Real Madrid possa pensare a un'operazione di mercato del genere con la Juventus, una notizia di fantamercato che, però, dopo l'ammissione di José Mourinho di voler provare ad arrivare a Gareth Bale, aveva preso corpo. «Chi sarà il colpo di mercato del Real? C’è tempo fino al 31, ma ora siamo tutti concentrati sulla sfida contro il Manchester» ha poi continuato Zidane che, forse stufo di sentir parlare dei vari obiettivi di mercato delle merengues, da Dybala a Mbappé, adesso vuole solo concentrarsi sul campo e sulla finale di Supercoppa Europea contro i Red Devils dello Special One.

Mourinho vuole Bale: "Faremo di tutto per prenderlo"

BALE E MOU - «L'importante è che il giocatore stia bene. Ha avuto una buona continuità negli allenamenti ed è la cosa più importante. Ha avuto un finale di stagione difficile: non conta quello che dice l'allenatore, ma quello che faremo domani. Le parole di Mourinho su Bale? E' normale, non mi danno fastidio, non cambierà nulla».