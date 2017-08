L'attaccante classe 1996 si trasferisce con i grigi in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto

ALESSANDRIA - L'Alessandria ufficializza un nuovo acquisto per l'attacco. Ha firmato con i grigi Cristian Bunino, giocatore classe 1996 che arriva in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dalla Juventus. Nell'ultima stagione di Lega Pro Bunino, cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, ha giocato con il Siena, segnando 8 gol in 28 presenze.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

TUTTO SULLA SERIE C