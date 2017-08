Lazio, Keita misterioso su Instagram: un messaggio sul futuro?

ROMA - Keita piace a tante squadre, non è una novità. Il suo futuro è sempre più in bilico: il mancato rinnovo con la Lazio probabilmente lo costringerà a lasciare la Capitale in questa sessione estiva, ma dove andrà? Inter, Napoli, alcune squadre della Premier League, ma soprattutto la Juventus, sono in pressing da tempo sul talento biancoceleste. L'agente del giocatore non ha mai nascosto l'apprezzamento nei confronti del colori bianconeri; la dirigenza della Vecchia Signora sembra si stia muovendo per accontentarlo, ma convincere Lotito non sarà facile. Intanto Keita, tra un allenamento e l'altro prima di affrontare proprio la Juventus in finale di Supercoppa Italiana, trova il tempo per muoversi sui social. L'ultimo post su Instagram ha scatenato la curiosità dei tifosi: non è la foto a destare sospetti, ma la didascalia: «Non darti mai per vinto, le grandi cose hanno bisogno di tempo».

Nunca te des por vencido, las grandes cosas llevan tiempo. Un post condiviso da Keita Balde Diao (@keitabalde14) in data: 7 Ago 2017 alle ore 09:10 PDT