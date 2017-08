Calciomercato, dalla Germania: Inter sempre più vicina a Emre Mor

ROMA - E' solo questione di tempo, ma l'Inter è davvero a un passo dal 5° colpo del suo mercato estivo dopo Skriniar, Borja Valero, Vecino e Dalbert (non ancora ufficializzato). Secondo quanto riporta il sito tedesco Kicker, i nerazzurri sono sempre più vicini a incassare il sì del Borussia Dortmund per Emre Mor. Iniziano a delinearsi le cifre della trattativa: si lavora a un'operazione da 2 milioni di euro per il prestito con un obbligo di riscatto fissato a 15. Il nazionale turco cresciuto in Danimarca potrebbe fissare a breve le visite mediche e nel giro di 48 ore firmare il contratto con l'Inter.

IL MONITO DI TUCHEL - Se tutto filasse liscio i gialloneri otterrebbero una plusvalenza interessante visto che nella passata estate il talento classe 1997 era stato prelevato dai danesi del Nordsjælland per 9,5 milioni di euro. Nell'analizzare le motivazioni dell'addio il portale tedesco ricorda anche una frase emblematica dell'ex allenatore del Dortmund Tuchel che nella passata stagione disse: "Emre Mor deve imparare che cosa significa essere un professionista, non basta solo avere talento".